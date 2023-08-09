Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı!

Başarılı oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir ay önce anne olan güzel oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından kızının saçlarını paylaştı.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz sene Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 1 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı.Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren Enver, sosyal medya hesabından esprili bir şekilde bebeğinin saçlarını yayınladı.PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜSon olarak Arayış dizisinde rol alan Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Elay adını verdiği kızının saçlarını paylaşarak "Saçım şekil, önümden çekil" sözleriyle güldürdü.AİLE POZUNU PAYLAŞMIŞTI4 Temmuz'da kızını kucağına alan Aslı Enver, Instagram hesabından aile pozunu yayınlayarak "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullanmıştı.