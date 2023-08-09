Alina Boz'dan uçaktaki yolcuya tepki!

Oyuncu Alina Boz, Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğine nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Taze sevgililer önceki akşam Dalaman’daki havalimanında görüntülendi. Ünlü oyuncunun uçakta keyfini kaçıran bir olay meydana geldi.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırdı.Umut Evirgen, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söyledi.Çift, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a gitti. İkiliye fotoğrafçı Muhsin Akgün de eşlik etti. Taze aşıklar, Muhsin Akgün objektifine poz verdi. Ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.Taze sevgililer, önceki akşam Dalaman’daki havalimanında görüntülendi. Sabaha karşı 3.30 uçuşunu tercih eden aşıklar İstanbul üzerinden yurt dışına tatile çıktı.Umut Evirgen'le İstanbul uçuşunda business (1a -1c) koltuk tercih eden Boz’un keyfi kaçtı. Hemen arkasında oturan genç bir kadın Boz’la yer değiştirmek istediğini söyleyince, oyuncu gözlüğünü öne doğru eğerek olumsuz yanıt verdi. Uçaktan inip VIP transfer arabasında da genç kadınla karşılaşınca Alina Boz’un ters ters genç kıza baktığı iddia edildi.