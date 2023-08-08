Yıldız Tilbe'den ayna pozu
Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Sık sık imaj değiştiren ve geçtiğimiz ay saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.
Aynada Yıldız Tilbe
Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı.
Yayınladığı ayna pozuna bir not yazma gereği duymayan ünlü şarkıcının karelerine takipçileri yorum yağdırdı.
Tilbe'ye "Çok güzelsin abla" yorumları yapan hayranları şarkıcının bacaklarındaki lekelere de sordu.
Aynada Yıldız Tilbe
Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı.
Yayınladığı ayna pozuna bir not yazma gereği duymayan ünlü şarkıcının karelerine takipçileri yorum yağdırdı.
Tilbe'ye "Çok güzelsin abla" yorumları yapan hayranları şarkıcının bacaklarındaki lekelere de sordu.