Ünlü çiftten yeni kare!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gönlünü kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkili, geçtiğimiz aylarda Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı."ÇAĞRI BENİM ARKADAŞIM"Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.AŞKLARINI İLAN ETTİLERDaha önce ilişkiyi yalanlatan Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ise Instagram hesabından aşkını ilan eden bir paylaşım yapmıştı. Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile katıldığı düğünden bir karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Samyeli, fotoğrafa kalp emojisi de ekleyen Telkıvıran'ın paylaşımını kendi hikayesine eklemişti. Böylece ikili, aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.YENİ KAREİkili, son olarak arkadaşları Berkay'ın kamerasına poz verdi. Samyeli ile Telkıvıran'ın siyah-beyaz karesi, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.