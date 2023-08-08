  • USD: 26,97 - 27,01
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten yeni kare!

Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile ilişki yaşadıkları iddialarını önce yalanlayan, ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşklarını ilan eden Defne Samyeli; sevgilisiyle arkadaşı Berkay'a poz verdi.

Ekleme: 8.08.2023 - 02:19 Güncelleme: 8.08.2023 - 02:21 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gönlünü kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkili, geçtiğimiz aylarda Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

"ÇAĞRI BENİM ARKADAŞIM"

Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftten yeni kare!

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Daha önce ilişkiyi yalanlatan Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ise Instagram hesabından aşkını ilan eden bir paylaşım yapmıştı. Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile katıldığı düğünden bir karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Samyeli, fotoğrafa kalp emojisi de ekleyen Telkıvıran'ın paylaşımını kendi hikayesine eklemişti. Böylece ikili, aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

Ünlü çiftten yeni kare!

YENİ KARE

İkili, son olarak arkadaşları Berkay'ın kamerasına poz verdi. Samyeli ile Telkıvıran'ın siyah-beyaz karesi, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Ünlü çiftten yeni kare!
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek
CHP'li Özlem Çerçioğlu yeni bir skandala daha imza attı! Belediye kasasından 192 milyon lira...
Suudi Arabistan ile yeni anlaşmalar imzalandı! Savunma sanayiimizin gözdeleri destan yazıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan
Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı
Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez
Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama sesi
Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a çok sert tepki
İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap verme
CHP'de Sezgin Tanrıkulu da tarafını seçti! 'Seçmenimiz öfkeli' diyerek açıkladı
İBB'ye ait itfaiye aracının ihbara giderken motoru yandı
AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Köyde ilginç gelenek: Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar

Köyde ilginç gelenek: Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor