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Takipçisi Pelin Akil'i kızdırdı!

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde hayatını birleştirmişti. Pelin Akil ve Anıl Altan evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Şimdi tatilde olan ünlü çiftten Pelin Akil'i takipçisi kızdırdı, bakın ünlü oyuncu ne yanıt verdi...

Ekleme: 8.08.2023 - 02:17 Güncelleme: 8.08.2023 - 02:18 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı Pelin Akil ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Altan, vaktinin çoğunu ikizlerle geçiriyor.

Ailece Lizbon'a tatile giden oyuncuyu bir takipçisi kızdırdı.

Takipçisi Pelin Akil'i kızdırdı!

"ANNENİZ KAÇAR SONRA"

Takipçisi, "Yaramazlık yapmayın kızlar, anneniz kaçar sonra. Allah Anıl’a sabır versin” yorumunu yaptı. Pekin Akil ise şöyle cevap verdi:

"KENDİMİ SALAN BİR KADIN DEĞİLİM"

Kendini salan, saçını süpürge eden, her şeyini çocuklarına adayan bir kadın değilim. Çünkü kendimi seviyorum. İçimdeki küçük Pelin ‘Ben de varım’ diye çırpınıyor.

Takipçisi Pelin Akil'i kızdırdı!

DESTEK YAĞDI

Diğer takipçileri de Pelin Akil'in haddini aşan yorum yapan takipçisine verdiği cevabı destekledi. Takipçiler "Yürü be Pelin", "Çok haklısın" yorumlarında bulundu.
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