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Beyaz Gazete
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100 bin dolarlık metro jesti!

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, hava koşulları nedeniyle geç başlayan konserinden sonra hayranları için büyük bir metro jesti yaptı.

Ekleme: 8.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 8.08.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Daha önce de ilginç istekleriyle gündeme gelen ABD’li şarkıcı Beyonce’nin, geçtiğimiz günlerde başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için tüm konserlerinde kendi Klozet kapağını yanında götürdüğü ortaya çıkmıştı.

'Renaissance' adlı son albümü için dünya turnesine çıkan Beyonce, son olarak önceki gün verdiği konserinden sonra yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Konser iki saat ertelendi

Şarkıcının önceki akşam Washington DC'de vereceği konseri, hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık iki saat ertelendi.

Geç başlayan konserle ilgili hayranlar, şehir metrosunun saat 00.00'da hatları kapatması nedeniyle endişe duyduklarını açıklayınca Beyonce büyük bir jet yaptı.

100 bin dolar ödedi

Beyonce, sevenlerinin evlerine güvenle dönebilmeleri ve metronun bir saat daha fazla açık kalması için 100 bin dolar ödedi. Edinilen bilgiye göre, 98 istasyonun tümü açık tutuldu.
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