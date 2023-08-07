Sinem Ünsal'dan Berk Cankat açıklaması!

Sinem Ünsal ile Berk Cankat yeni başlayan aşkları ile gündeme gelmişlerdi. Bir davette görüntülenen Sinem Ünsal, "Berk bana çok iyi geliyor. Ben ona iyi geliyorum ki birlikteyiz." yorumunda bulundu.

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile yeni bir aşka başlamıştı. İki ismin el ele fotoğrafları magazin basınında ses getirmişti. Geçtiğimiz günlerde bir lansmana katılan Sinem Ünsal, fit hali ile dikkat çekti.



Ünlü oyuncu fit hali için, 'Sağlıklı besleniyorum. Düzenli spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri bende bunlar alışkanlık' açıklamasında bulundu.



Ünsal yeni aşkı hakkında, 'Siz de öğrendiniz. Evet, doğrudur. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık' dedi.