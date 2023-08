Pınar Deniz mutluluktan ağladı!

Reyting rekorları kıran Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte.Haftalardır sevgilisiyle tatilde olan güzel oyuncu son paylaşımıyla herkesi meraklandırdı.Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, 'İşte öyle bir şey... 06.08.23...' ifadelerini not düştü.Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.Pınar Deniz'in bu paylaşımı sosyal medyada evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.Ünlü çift, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:'Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel' İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş olmuştu.