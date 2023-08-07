Karsu hayranlarını mest etti

Karsu, önceki akşam YBY Woods sahnesinde binlerce hayranıyla buluştu.

Eşsiz sesi, piyano performansı, orkestrası ve duygusal şarkılarıyla sevenlerini büyüleyen sanatçı, yaklaşık iki saat performans sergiledi. Karsu, ‘Neredesin Sen’, ‘İtiraf’, ‘Sonunda’, ‘Büyük’, ‘Sanane’, ‘Do You Want It?’ ile ‘Until I Do’ gibi hit şarkılarının yanı sıra ‘Jest Oldu’, ‘Misket’, ‘Kibar Yarim Esmerim’, ‘Rakkas’, ‘Hadi Bakalım’, ‘Antep’in Hamamları’ ve ‘Konyalım’ gibi eserleriyle müzikseverleri coşturdu.



