İkiz annesi olmayı anlattı

Ünlü yapımcı, oyuncu ve sunucu Seray Sever yakın zaman önce ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. İki kız çocuğu bulunan Seray Sever, bir bebek dergisine röportaj verdi.İkiz çocuk bakımının zorluklarını anlattı. Sever, "İkiz bebek bakmak, 4 çocuk büyütmekten zor. Biri sussa, diğeri ağlıyor. Biri acıkıyor, diğeri yemek istemiyor. Kızlara bakarken günde yaklaşık 1.5 kilo veriyoruz." ifadelerini kullandı.49 yaşında anne olan Sever kızlarına Sofia ve Alya adlarını vermişti.Öte yandan ünlü ismin babası geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. Sever'in babası Tamer Sever vefat ettiğinde 74 yaşındaydı.