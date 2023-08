Hilal Altınbilek açıkladı!

Ağustos 2022'de yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalayan Hilal Altınbilek, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı, aşk hayatı hakkında konuştu.

'Karagül' dizisiyle şöhreti yakalayan Hilal Altınbilek, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Yazı tatil yaparak geçirdiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, “Çok fazla tatil yaptım. En son Sicilya'ya gittim. Güzel de bir ödül aldık. Tatilden sıkıldım” dedi.'DAHA YOLUN BAŞINDAYIM'Sicilya'da en çok izlenen dizi olan 'Bir Zamanlar Çukurova' ile ve 17'nci Nations Awards-Thinkingreen Taormina'da ödül alan Altınbilek, 'Heyecanlı bir gece oldu. Buradaki başarının orada yansıması mutluluk verici. Türk oyuncuların ödül alması gururlandırıyor. Başlıyoruz yavaş yavaş. Benim için daha yolun başı' şeklinde konuştu.'İYİ ŞEYLER PLANLIYORUM'Ünlü isim, “Oyunculukta hedef noktanız var mı?” sorusuna, “İyi şeyler planlıyorum. Kim planlamaz ki?” yanıtını verdi.'SONU NEREYE VARIR KİM BİLECEK?'Mehmet Can Uzun ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek, özel hayatı hakkında, “İlişki güzel gidiyor. Sonu nereye varır kim bilecek? Şu an her şey çok güzel gidiyor” dedi. Oyuncu, 'Kıstaslarınız var mı?” sorusu üzerine ise “Var ki beraberiz” ifadelerini kullandı.