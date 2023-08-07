Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yüzleştiler! Cansel ve Oğulcan'dan skandal itiraflar...

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'nin yeni programı Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Beyaz Tv'de bugün başladı. Hafta içi her gün saat 14:00'de yayınlancak olan programda sıkıntılı evliliklerin üzerine gidecek.Programın ilk konuğu Kısmetse Olur adlı evlilik programının eski yarışmacısı Cansel Ayanoğlu oldu. Evlilik programına 'aşk için katılmadığını heyecan aradığını' söyleyen ünlü fenomen, program boyunca ilişki yaşadığı Oğulcan hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Aynı programda tanıştığı Oğulcan'ın kendisini aldattığını bu yüzden ayrıldığını söyleyen Cansel'in sözlerine eski ilişkisinden yanıt gecikmedi. Oğulcan ile birlikteyken eski sevgilisini bir kadının aradığını ve Oğulcan'ın kendisinden uzaklaşarak konuştuğunu söyleyen Cansel, bu olayın şüphelerini arttığını belirtti.Kendisi hakkındaki aldatma iddialarına canlı yayına bağlayarak yanıt veren Oğulcan'ın sözleri ise stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı. Oğulcan, Cansel'i aldatmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı.Esra Ezmeci'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Oğulcan, "Cansel'i ben aldatmadım ama Cansel beni aldattı. Program program gezeceğine doğruları konuşsun. Ben arada küçük bir kız çocuğu var diye sustum şimdiye kadar." dedi.Öte yandan ünlü fenomen Cansel Ayanoğlu, canlı yayında 2 haftalık ciddi bir ilişki yaşadığını söyleyerek, konunun kapatılmasını istedi.