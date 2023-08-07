Burcu Kara'nın paylaşımı dikkat çekti!

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu. 2017 yılında Ali adını verdiği ilk çocuğunu kucağına aldı. Kara ikinci oğlu Can'a ise Aralık 2022'de kavuştu.BEĞENİ YAĞDIGeçtiğimiz yıllarda Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yenileyen Burcu Kara sık sık doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor. Kara bu kez şalvar giyip sebze topladı. Paylaşımına "Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer" notunu düşen oyuncuya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.