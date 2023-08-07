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Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca 'Sana ailen baksın' deyip terk etti! İddialar ortalığı karıştırdı

Ayhan Sicimoğlu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü... 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra terk ettiği iddia edildi. "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk ettiği iddia edilen Sicimoğlu'nun bir daha da eşini arayıp sormadığı da gelen iddialar arasında.

Ekleme: 7.08.2023 - 10:38 Güncelleme: 7.08.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Bülent Cankurt Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Ayhan Sicimoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Sicimoğlu, 40 yıllık eşini hastalığa yakalandıktan sonra terk etti. İşte Cankurt'un köşesinde yer verdiği o ifadeler:

MFÖ'nün en sevilen şarkısı 'Peki Peki Anladık'ı, Mazhar Alanson'un, Ayhan Sicimoğlu'na ithafen yazdığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. O şarkının en güzel yeri 'Sen neymişsin be abi'dir. Evet Ayhan Sicimoğlu, sen neymişsin be abi!

Alanson, şarkıda Sicimoğlu'na özetle 'Peki peki anladık, her şeyden sen anlarsın, sen neymişsin be abi' derken ben ise vefasızlığı yüzünden bu cümleyi kurdum.

Kimse bilmez ama müzisyen, seyahat programı yapımcısı ve gurme Sicimoğlu, İstanbul sosyetesinin ağır toplarından Akar Ailesi'nin damadı. 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlenmiş. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle kağıt üzerinde boşanırlar.

Resmi olmasa da evlilikleri devam eder, hatta Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşarlar, ailenin Bodrum'daki yazlığında tatillerini yaparlar, ailenin Paris'teki evlerinde keyif sürerler. Evlilikleri mutlu mesut devam ederken dört yıl önce Akar'ın beyninde tümöre rastlanıyor.

Amerika'da başarılı bir ameliyat geçiriyor ama tam iyileşmesi için evde düzenli olarak vücudunu hareket ettirmesi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Bu aşamada en büyük görev eşi Sicimoğlu'na düşüyor.

Gelin görün ki, Ayhan Bey bu göreve ancak iki yıl dayanabiliyor! 'Yeter, iki yıldır ben bakıyorum, bundan sonra ailen baksın' deyip 40 yıllık eşini terk ediyor.

Zeynep Akar yıkılıyor, hareket etmeyi, konuşmayı bırakıyor, hayata küsüyor. 85 yaşındaki annesi Raika Hanım ile birlikte kalan Zeynep Hanım, daha da kötüleşiyor.

Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık! Hakikaten sen neymişsin be abi!!!!!
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