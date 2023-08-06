Songül Öden'den müjdeli haber!

Arman Bıçakçı ile mutlu bir evliliği olan Songül Öden cephesinden müjdeli haber geldi. Songül Öden'in hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Songül Öden ile Arman Bıçakçı 2020 yılının Temmuz ayında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift Songül Öden ile Arman Bıçakçı'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı. Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.Öden'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.