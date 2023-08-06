Hadise'den 20 milyon TL'lik anlaşma

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardından kariyerine odaklanan şarkıcı Hadise, bayramda verdiği konserlerden 10 milyon TL kazandı. Son olarak plaj giyim ve çorap markasının yüzü olmak için 20 milyon TL'lik anlaşma yaptığı belirtildi.

Şarkıcı Hadise, adından söz ettirmeye devam ediyor.



Şarkıları, cesur kareleri, yaşadığı aşklar sosyal medyanın sık sık gündemine oturuyor.



İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz yıl 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.



Paylaşmaya doymuyor

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, çalkantılı ayrılığının ardından kariyerine odaklandı.



Büyük bir çıkış yapan şarkıcı, bu süreçte cesur karelerini de hesabından yayınlamaya devam etti.



Bayramda 10 milyon TL kazandı

Öte yandan ayrılık sonrası kazancını adeta katladı.



Öyle ki, Kurban Bayramı'nda da en çok sahne alan şarkıcı olarak anıldı.



Antalya, Kıbrıs, Batum ve Bergama'da konser veren Hadise, bu konserlerden toplam 10 milyon TL kazanç elde etti.



Dudak uçuklatan anlaşma

Ardından çok geçmeden yeni bir markayla dudak uçuklatan bir anlaşamaya vardığı iddia edildi.



Milliyet'in haberine göre; şarkıcı plaj giyim ve çorap markasının yüzü olmak için görüşmeler yaptı.



Bu toplantılarda kendisine 20 milyon TL teklif edildiği ve Hadise'nin de teklifi kabul ettiği belirtildi.