Genç görünme sırrını paylaştı

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, genç gösterme sırrını ve günlük beslenme rutinini paylaştı.

Türk televizyon tarihine damga vuran ve polisiye sevenlerin vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisi, ekranlara geri dönüyor!



Tam 17 sezondur devam eden ve izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, geçtiğimiz aylarda çekimlere bir ara vermişti.



Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor.



Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Karahanlı ve Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Rıza Baba rolleri ile özdeşleşen oyuncu Zafer Ergin, günlük beslenme rutininden ve genç görünmesinin sırlarından bahsetti.



10Haber sitesinden Müge Dağıstanlı'ya konuşan Zafer Ergin, açıklamalarıyla şaşırttı.



"Gençlere tavsiyem; çalışmayı ve yüksek tempoyu hiç bırakmasınlar"



Ergin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Kendimi bildim bileli hep düzenli ve disiplinli yaşadım. Sallapati bir hayatı hiç sevmem. Çalışmayı, hem de tempolu çalışmayı hiç bırakmadım. Bu da beni her zaman zinde tuttu. Arka Sokaklar'ı 17 yıldır çekiyoruz. Set haftanın dört ya da altı günüydü. Hiç şikayet etmedim. Ayda iki kez de Almanya'nın Köln şehrine gidip bir akademide oyunculuk dersi veriyorum. Gençlere tavsiyem; çalışmayı ve yüksek tempoyu hiç bırakmasınlar.



"İki öğün besleniyorum"



Günlük beslenme rutininden de bahseden sanatçı şöyle devam etti:



Kahvaltım, kepekli ekmek, 2 yumurta, beyaz peynir, bal, tereyağı, zeytin, domates ve şekersiz çaydır. İki öğün besleniyorum. Erken bir akşam yemeğiyle günü tamamlarım. Az sebze ve protein yerim. Fazla yemek yemeyi sevmem. Şu an istediğim kilodayım. Ama korumaya özen gösteriyorum. Disiplinliyim. Balık yağını düzenli kullanıyorum. Rutin sağlık kontrolümden sonra doktorun önerdiği vitaminleri (A, C ve D) belirli aralıklarla alırım.