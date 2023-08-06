Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti!
'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı 'Hector Salamanca' karakteriyle hafızalara kazınan, 2012 yılında Emmy ödülüne aday gösterilen ABD'li aktör Mark Margolis'ten acı haber geldi.
'Breaking Bad', 'Better Call Saul' ve 'Oz' dizileri; 'Scarface', 'Pi', 'Requiem for a Dream' ve 'Black Swan' filmlerinde rol alan Mark Margolis, 83 yaşında New York'ta bir hastanede hayatını kaybetti.
Kariyerine 1952 yılında 'The Guiding Light' dizisi ile başlayan, 1962'de kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile dünyaevine giren ABD'li yıldızın, Morgan H. Margolis adında bir oğlu var.
Kariyerine 1952 yılında 'The Guiding Light' dizisi ile başlayan, 1962'de kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile dünyaevine giren ABD'li yıldızın, Morgan H. Margolis adında bir oğlu var.