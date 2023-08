Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti!

'Breaking Bad', 'Better Call Saul' ve 'Oz' dizileri; 'Scarface', 'Pi', 'Requiem for a Dream' ve 'Black Swan' filmlerinde rol alan Mark Margolis, 83 yaşında New York'ta bir hastanede hayatını kaybetti.Kariyerine 1952 yılında 'The Guiding Light' dizisi ile başlayan, 1962'de kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile dünyaevine giren ABD'li yıldızın, Morgan H. Margolis adında bir oğlu var.