Atakan Işıktutan'ın ailesiyle tanıştı!

Mutluluğu Atakan Işıktutan'da bulan İrem Derici, evlenmeye hazırlanıyor. Atakan Işıktutan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını söyledi.

6,5 ay önce Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da mutluluğunu ortaya koydu.



Derici ve Işıktutan'ın mutlu giden beraberliği ise evlilikle taçlanacak gibi duruyor...



Önceki akşam Etiler’de görüntülenen Işıktutan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını söyledi.



"İrem aileye girdi"

“Ailemi tatile götürdüm. İrem de bize katıldı. Annem ve kardeşimle çok güzel anlaştılar. Ben bu kadarını beklemiyordum. İrem aileye girdi” diyerek gülümsedi.



Evlilik teklifine cevap geldi

“Evlilik teklifi gelir mi?” sorusuna ise “Kameralar önünde teklif edecek halim yok. O kadar yoğun çalışıyor ki o mental gücüne hayranım” cevabını verdi.