'Aşık olduğum adam evli'

Başarılı manken Didem Soydan katıldığı bir Youtube programında, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" dedi.

Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu.



Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, dikkatleri çekecek açıklamalar yaptı.



Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söyledi ve izleyenleri aşşkınlığa uğrattı.



O kişi Can Bonomo mu?

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından gözler Can Bonomo'ya çevrildi.



Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'nun Roman adında bir oğlu bulunuyor..



Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına 'Aşık olduğum kişi hala aynı' diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.



Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişinin Can Bonomo olduğu söyleniyor.