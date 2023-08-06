Anne olmaya hazırlanıyor

2020 yılında dünyaevine giren oyuncu Songül Öden'den müjdeli haber geldi. Öden'in hamile olduğu iddia edildi.

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisiyle tanındı.



Partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Öden, oyunculuğu ve güzelliği ile oldukça beğenilen ünlüler arasında.



4 yıl önce evlendi

Bir süre yer aldığı dizilerin ardından şimdilerde gözlerden uzak olan oyuncu, 2020 yılında dünyaevine girdi.



44 yaşındaki Öden, 4 yıl boyunca aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu.



Nikahından paylaştığı kareler ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.



Bebek geliyor

Habertürk'ün aktarımına göre; evlilik sonrası herhangi bir projede yer almayan Songül Öden'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi.



İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan Öden'in bebeğinin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı.