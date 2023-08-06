Anne olmaya hazırlanıyor
2020 yılında dünyaevine giren oyuncu Songül Öden'den müjdeli haber geldi. Öden'in hamile olduğu iddia edildi.
Ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisiyle tanındı.
Partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Öden, oyunculuğu ve güzelliği ile oldukça beğenilen ünlüler arasında.
4 yıl önce evlendi
Bir süre yer aldığı dizilerin ardından şimdilerde gözlerden uzak olan oyuncu, 2020 yılında dünyaevine girdi.
44 yaşındaki Öden, 4 yıl boyunca aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu.
Nikahından paylaştığı kareler ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Bebek geliyor
Habertürk'ün aktarımına göre; evlilik sonrası herhangi bir projede yer almayan Songül Öden'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi.
İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan Öden'in bebeğinin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı.
Partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Öden, oyunculuğu ve güzelliği ile oldukça beğenilen ünlüler arasında.
4 yıl önce evlendi
Bir süre yer aldığı dizilerin ardından şimdilerde gözlerden uzak olan oyuncu, 2020 yılında dünyaevine girdi.
44 yaşındaki Öden, 4 yıl boyunca aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu.
Nikahından paylaştığı kareler ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Bebek geliyor
Habertürk'ün aktarımına göre; evlilik sonrası herhangi bir projede yer almayan Songül Öden'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi.
İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan Öden'in bebeğinin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı.