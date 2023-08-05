Ufuk Özkan taburcu oldu

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Kalk Gidelim gibi hafızalarda yer edinen projelerde rol almış olan 48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. 17 gün süren tedavi ardından zorlu süreci atlatan Ufuk Özkan, taburcu edildi.Ufuk Özkan'ın doktoru Onur Yaprak, 'Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum' açıklamasını yaptı.Ufuk Özkan'ın doktoru Onur Yaprak, 'Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum' açıklamasını yaptı.