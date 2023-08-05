Simge Sağın'dan işaret diliyle konser

Ünlü şarkıcı Simge Sağın önceki akşam İstanbullu hayranları ile bir araya geldi. Simge Sağın'ın konserinde Ceza ve Öykü Gürman'ın ardından işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı.

4 Ağustos akşamı sahne alan Simge Sağın'ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı.28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseriyle başlayan konser serisinin sekizinci akşamında Simge Sağın, müzikseverlere özel bir akşam yaşattı.Bu yıl Simge Sağın konseri işitme engelli konuklara anlık özel olarak işaret diliyle çevrildi. İlki 2021 yılında Ceza konseriyle ile başlayan işaret diliyle destekli konser serisi, 2022 yılında Öykü Gürman ile devam etti ve işitme engeli olan sanatseverlerin bu deneyimi engellere takılmadan yaşamaları sağlandı.Konser serisi 5 Ağustos'ta Kenan Doğulu ve 6 Ağustos'taki Adamlar konseriyle sona erecek.