Nilperi Şahinkaya açıkladı!

Nilperi Şahinkaya'nın Çeşme tatili sırasında arkadaşlarıyla çıktığı yemekte çekilen fotoğrafı gündem oldu. Ünlü oyuncunun yanında yer alan kişinin 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu olduğu ortaya çıktı.Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı karede olan Şahinkaya'ya yönelik eleştiriler sosyal medyada kısa sürede büyüdü. Ünlü isim ise Sakine Garipoğlu ile yemekte tanıştığını söyledi.'SAKİNE İLE TAKİPLEŞMİYORUZ BİLE'35 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan sert yorumlara Instagram hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Çatak'la aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz ve son birkaç aydır görüşmeye başladık. İkimiz de ayrı ayrı Çeşme'de konaklıyorken 'Buluşalım, akşam yemeği yiyelim' dedik. Melis 'Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?' diye sordu, 'Evet' dedim. Yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine'yi tanımıyorum. Öyle bilgili olamadım, kusura bakmayın. Melis yemekten sonra bir ayna gördü, üçümüzün fotoğrafını çekti ve anı olarak paylaştı. O meşhur fotoğraf da o. Dağıldık, daha sonra bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Bunlar çok ağır ithamlar, bu kadar çirkinleşemezsiniz.