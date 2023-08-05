Kutsi yolda mahsur kaldı...

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken aracının yakıtı bitti. Ters istikamette beklemek zorunda kalan Kutsi, yakıtın gelmesinden sonra yoluna devam etti. Ünlü şarkıcının yakıt beklediği anlar objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Yolda kalan Kutsi, aracını kenara çekip yakıtın getirilmesini bekledi. Yakıtın gelmesinin ardından ünlü şarkıcı yoluna devam etti.TERS İSTİKAMETTE BEKLEDİSancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.