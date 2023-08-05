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Hakan Peker'den dikkat çeken açıklama!

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Hakan Peker, "2024 yerel seçimlerinde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı" iddiasına dikkat çeken bir cevap verdi.

Ekleme: 5.08.2023 - 00:30 Güncelleme: 5.08.2023 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
2024 yılındaki yerel seçimler için geri sayım başladı. Hakan Peker'in, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanı adayı olacağı öne sürüldü. 62 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"O ZAMAN ATEŞİNİ YOLLA BANA"

Hakan Peker, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yıllar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik. O zaman ateşini yolla bana!" ifadelerini kullandı.

Hakan Peker'den dikkat çeken açıklama!

'BİR EFSANE' İLE HAYATIMIZA GİRDİ

1961 İstanbul doğumlu Hakan Peker, hayatımıza 1989 yılında çıkardığı ilk albüm olan 'Bir Efsane' ile girdi. Müzik kariyerine adım attığı dönemde genç yaşta olmasına rağmen sesi ve performansı ile dikkat çekti. 'Bir Efsane' albümünü 1990'daki 'Camda Caman' ile 1992 yılında çıkardığı 'Gecenin Sonuna Yolculuk' adlı albümleri takip etti.

1990'lı yıllarda pop müziğin önemli isimlerinden olan Peker, sahne performansları ve enerjik şarkılarıyla hızla geniş bir hayran kitlesini ulaştı.

Sanatçının 80'li yılların başında Nadya Şeker ile yaptığı evliliğinden Burak Peker adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü sanatçı, 16 Kasım 2015 tarihinde kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hakan Peker'i kucağına alarak dede oldu. Ünlü sanatçının ağabeyi Zafer Peker de bir dönem şarkıcılık yaparak, Türk müzik tarihine adını yazdırdı.

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