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Beyaz Gazete
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Behzat Uygur'dan dikkat çeken açıklama!

18 Kasım 2013 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Nejat Uygur'un oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Birlikte alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü tiyatrocular, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Ekleme: 5.08.2023 - 00:37 Güncelleme: 5.08.2023 - 00:47 / Editör: Ozge Selin
Basın mensuplarının 'Çok yakışıklı gözüküyorsunuz' iltifatı üzerine Behzat Uygur, 'Kendimize bakıyoruz. Genç kalmamızın sırrı oyunlarımız, her oyunda 1-2 kilo veriyoruz. Çalışmak güzel bir şey, genç tutuyor' açıklamasını yaptı.

Behzat Uygur'dan dikkat çeken açıklama!

'BİRİMİZ OYUNU UNUTSA, DİĞERİMİZ TEK BAŞINA OYNAR'

Yurt dışında ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tiyatro oyunlarının devam edeceğini belirten Behzat Uygur 'Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. 'Nerelere çıkıyorsunuz sayın' deseniz karıştırırım, o derece bir yoğunluk var. Biz iki kişiyiz, birimiz unutsa diğerimiz çıkar tek başına oyunu çıkarır. İzel-Çelik-Ercan üçlüsü ne yapıyor acaba böyle bir durumda?' sözleriyle herkesi güldürdü.

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