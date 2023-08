Atiye'nin acı günü!

Ünlü şarkıcı Atiye'nin, adını aldığı babaannesi Atiye Yılmaz, yaşamını yitirdi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin etkilendiği depremin ardından Hatay'dan Antalya'ya taşınan Atiye Yılmaz kısa bir süre sonra sağlık sorunları ile uğramaya başladı.7 çocuğu, 15 torunu olan Atiye Yılmaz, cumartesi günü Hatay'da öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedilecek.Atiye, 22 Kasım 1988 tarihinde Almanya'nın Bremen şehrinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Deniz Atiye Yılmaz'dır. Baba tarafından Antakya'lı olan Atiye, Arap asıllıdır. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başlayan Atiye, 8 yıl Almanya'da yaşamanın ardından ailesi ile birlikte Amerika'ya taşınmıştır. Burada da 6 ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşmiştir. Almanya, ABD ve Türkiye'de İzmir'de ilkokul eğitimini tamamlamasının ardından 1 yıl Hollanda ve Fransa'da ortaokulu bitirmiştir. Daha sonra Almanya'ya geri dönerek Bremen'de lise eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında tekrar Türkiye'ye geri gelmiştir. Ses eğitimine ise İzmir Devlet Opera ve Belesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile devam etmiştir.17 yaşındayken 2007 yılında "Gözyaşlarım" adlı ilk albümünü piyasaya süren Atiye, albümde yer alan "Don't Think" adlı parçası ile Türkiye'de önemli bir çıkış yakalamıştır. Gözyaşlarım" adlı albüm Atiye'ye Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü kazandırmıştır. 2009 yılında Atiye adını verdiği ikinci albümünü çıkarmıştır. Albümün "Muamma" adlı çıkış parçasına, Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekmiştir. Bu parça ile MTV Türkiye listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Atiye, 1 yıl süren stüdyo çalışmalarından sonra 2011 yılının Mart ayında, "Budur" adlı 3. stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albüm ile aynı adı taşıyan çıkış şarkısı "Budur" yayınından kısa bir süre sonra radyo ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir.2011 yılınının Ekim ayında sonuçlanan 18.MTV Ema Müzik Ödülleri'nde "Best Turkish Act" ödülüne layık görülmüştür. 27 Temmuz 2012 tarihinde Almanya, Avusturya ve İsviçre'de "Bring Me Back" adlı single parçasını yayınlamıştır. "Budur" adlı albümünden 2 yıl sonra ise, "Soygun Var" adlı 4. albümünü yayımlamıştır. 2016 yılında yönetmenliğini Handan Öztürk'ün yaptığı "Bana Git De" adlı sinema filminde "Leyal" karakteri ile başrol oynayan Atiye Akrep burcudur.