Aşkını ilan etti

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Volkan Komiser karakteri ile adından söz ettiren Boğaç Aksoy, çekimler esnasında kanser yakalandığını öğrenince setlere veda etti. Uzun bir tedavi sürecini geride bırakan Boğaç Aksoy eski sağlığına kavuştuğunu açıklamasının ardından hayranlarını sevindirdi.30 Temmuz'da 34 yaşına bastı. Aksoy, doğum gününde sevgilisi Ezgi Yaşam ile objektif karşısına geçti. Yaşam, sevgilisinin yeni yaşını, "Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti... Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Her rengin yakıştığı güzel adam" sözleriyle kutladı.Ezgi Yaşam, "Şu geçtiğimiz bir yılda her anına ortak olmak inanılmaz özeldi. Diliyorum ki; ömrün boyunca yine yanında olup, tüm anlarına şahit olabileyim. Daha nice nice günlerini kutlayacağımız senelere. En güzel dileklerimi gönderiyorum benim canım sevgilim, yol arkadaşım" paylaşımında bulundu.Birlikteliklerini ilan eden oyuncu da Ezgi Yaşam'a, "Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın..." ifadeleriyle yanıt verdi.