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Beyaz Gazete
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Sinem Ünsal'dan Berk Cankat açıklaması

Sinem Ünsal, önceki gün yakın arkadaşı Hande Doğandemir'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülendi. Güzel oyuncu, Berk Cankat ile hakkında çıkan aşk haberlerini doğruladı.

Ekleme: 4.08.2023 - 10:38 Güncelleme: 4.08.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Hande Doğandemir'e destek olmak için lansmana katılan Sinem Ünsal, fit hali ile dikkat çekerken, 'Sağlıklı besleniyorum. Düzenli spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri bende bunlar alışkanlık” şeklinde konuştu.

'BERK BANA ÇOK İYİ GELİYOR'

Geçtiğimiz haftalarda Berk Cankat ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, 'Siz de öğrendiniz. Evet, doğrudur. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık” dedi.

Sinem Ünsal'dan Berk Cankat açıklaması
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