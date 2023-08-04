Sinem Ünsal'dan Berk Cankat açıklaması

Hande Doğandemir'e destek olmak için lansmana katılan Sinem Ünsal, fit hali ile dikkat çekerken, 'Sağlıklı besleniyorum. Düzenli spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri bende bunlar alışkanlık” şeklinde konuştu.Geçtiğimiz haftalarda Berk Cankat ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, 'Siz de öğrendiniz. Evet, doğrudur. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık” dedi.