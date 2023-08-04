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Nilperi Şahinkaya'ya tepki yağdı!

Nilperi Şahinkaya'nın 13 yıl önce öldürülen Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Bunun üzerine tepki yağınca Şahinkaya, “O Sakine olduğunu bilmiyordum” açıklamasında bulundu.

Ekleme: 4.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 4.08.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyanın gündeminde.

Eleştirilerin odağındaki isim, fotoğraf karesiyle okları üzerine çekti.

Şahinkaya'nın, 2009 yılında vahşice öldürülen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle fotoğrafı ortaya çıktı. Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı karede olan oyuncuya yönelik eleştiriler kısa sürede büyüdü.

'O Sakine olduğunu bilmiyordum'

Bunun üzerine Şahinkaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı.' ifadelerini kullanan Şahinkaya, şu ifadeleri kullandı:

Cevap vermezsem arkasında durmuş olacaktım. Bir arkadaşım var son birkaç aydır görüşüyoruz. İkimiz de ayrı ayrı tatildeyken bulup akşam yemeği yiyelim dedik. Yanımda arkadaşlarım var onlar da gelebilir mi? Tabii ki de dedim. Yemekte meşhur Sakine de vardı. Ve ben o Sakine olduğunu bilmiyordum sizden öğrendim. Kalkarken de bir tane ayna vardı üçümüzün fotoğrafını çekti. Sonra dağıldık. Bir daha da görmedim. Meşhur fotoğraf o.

Nilperi Şahinkaya'ya tepki yağdı!

Ne olmuştu?

Münevver Karabulut, 13 yıl önce infial yaratan bir cinayetle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Garipoğlu tarafından öldürülen genç kızın cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından konteynerde parçalanmış halde bulunmuştu.

Garipoğlu, cinayetten sonra kaçmış, 197 gün sonra da teslim olmuştu. Ardından 10 Ekim 2014 yılında da yattığı cezaevinde kendini asarak intihar etmişti.

Öte yandan Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu da 2021 yılında sosyal medya hesabından bir aile fotoğrafı yayınladı.

Fotoğraftaki koltuğun, Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuk olduğu ortaya çıkmıştı.

Acı olayın ardından koltuğu atmamaları tepki çekerken, gülerek poz vermeleri de gündem olmuştu.

Nilperi Şahinkaya'ya tepki yağdı!

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