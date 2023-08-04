Linet gözyaşlarını tutamadı!

Her dilde şarkılar söylediğini dile getiren Linet, "Her zaman en içten, en damardan, en güçlü, en yaşayarak söylediğim şarkılar Türkçe şarkılar oldu. O yüzden Türkçe’ye de şarkılara da aşığım" şeklinde konuştu."ANNECİĞİMİ ANMAK İSTEDİM"Konserin ikinci yarısına geçtiğimiz yıl vefat eden annesi Leyla Özgecan anısına Türk Sanat Müziği şarkıları ile başlayan sanatçı, "Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Sizler de öyle bakıyorsunuz ama o başkaydı. Tam bir Osmanlı kadınıydı annem. Bu eserleri de ondan öğrendim. Bu gece teyzem de burada, çok mutluyum, anneciğimi anmak istedim. Hayata sevdiklerimize sarılarak devam edelim” diyerek gözyaşlarını tutamadı."BARBIE'NİN BU KADAR GÜZEL SESİ VAR MI?"Linet, Harbiye konserinde İtalya’dan aldığı iki farklı kostümle sahneye çıktı. İlk yarıda giydiği pembe elbisesiyle Barbie’ye benzetilen ünlü şarkıcı; "Bu elbiseyi iki ay önce yurt dışından aldım ve gardrobumda bekletiyordum. Bu tesadüfü sevdim ama Barbie’nin de bu kadar güzel sesi var mı bilemiyorum" sözlerirle izleyicilerini güldürdü.