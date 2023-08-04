  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,45 - 29,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Linet gözyaşlarını tutamadı!

Şarkıcı Linet, dün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Poptan arabeske, Türk Sanat Müziği’nden türkülere uzanan geniş repertuarıyla seyircisine müzik ziyafeti sunan Linet, Mart 2022'de yaşamını yitiren annesi Leyla Özgecan'la ilgili yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi.

Ekleme: 4.08.2023 - 01:41 Güncelleme: 4.08.2023 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Her dilde şarkılar söylediğini dile getiren Linet, "Her zaman en içten, en damardan, en güçlü, en yaşayarak söylediğim şarkılar Türkçe şarkılar oldu. O yüzden Türkçe’ye de şarkılara da aşığım" şeklinde konuştu.

Linet gözyaşlarını tutamadı!

"ANNECİĞİMİ ANMAK İSTEDİM"

Konserin ikinci yarısına geçtiğimiz yıl vefat eden annesi Leyla Özgecan anısına Türk Sanat Müziği şarkıları ile başlayan sanatçı, "Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Sizler de öyle bakıyorsunuz ama o başkaydı. Tam bir Osmanlı kadınıydı annem. Bu eserleri de ondan öğrendim. Bu gece teyzem de burada, çok mutluyum, anneciğimi anmak istedim. Hayata sevdiklerimize sarılarak devam edelim” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Linet gözyaşlarını tutamadı!

"BARBIE'NİN BU KADAR GÜZEL SESİ VAR MI?"

Linet, Harbiye konserinde İtalya’dan aldığı iki farklı kostümle sahneye çıktı. İlk yarıda giydiği pembe elbisesiyle Barbie’ye benzetilen ünlü şarkıcı; "Bu elbiseyi iki ay önce yurt dışından aldım ve gardrobumda bekletiyordum. Bu tesadüfü sevdim ama Barbie’nin de bu kadar güzel sesi var mı bilemiyorum" sözlerirle izleyicilerini güldürdü.

Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki!
TBMM Başkanı Kurtulmuş Genel Kurulu toplantıya çağırdı
Alçaklığın arkası kesilmiyor: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?
HDP yerel seçimlerin yol haritasını belirledi: Protokol ve ittifak şartı aranacak
ABD'nin Ege Denizi'ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?
Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!
İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Tarih verdi: Kalıcı olarak tek haneye inecek
Bakan Bolat yeni rekoru duyurdu! 20 milyar doları aştı
Dünyanın umudu Türkiye: Başkan Erdoğan Putin zirvesi dünyada böyle yankılandı! Türkiye'nin kritik rolü...
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Valilik harekete geçti: CHP’li belediye sponsorluğunda büyük rezalet! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü
Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor
Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Genelkurmay Başkanı da belirlenecek! Kritik YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız
CHP’li belediyenin düzenlediği tiyatro oyununda şok edici sözler
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Esenyurt'ta tekel bayi cinayeti zanlılarının tekneyle kaçmaya hazırlandığı ortaya çıktı

Esenyurt'ta tekel bayi cinayeti zanlılarının tekneyle kaçmaya hazırlandığı ortaya çıktı

Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü

Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…