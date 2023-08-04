Danilo Zanna sevgilisi ile görüntülendi!

Bu sezon 'All Star' formatıyla TV8 ekranlarında olan fenomen yarışma MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı."HER ŞEY YOLUNDA"Alışveriş yaparken görüntülenen 41 yaşındaki İtalyan şef, basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, “Her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim” demekle yetindi.ESKİ EŞLER BİR ARADABoşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, Mayıs 2022'de oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya gelmişti. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.Ünlü şef, Instagram'da yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü. Bugün Zeno'nun doğum günü" notunu düşmüştü.