Danilo Zanna sevgilisi ile görüntülendi!
Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikâh masasına oturmuştu. 2013'te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, Aralık 2021'de tek celsede evliliklerini sonlandırmıştı. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye' yarışması ile şöhreti yakalayan İtalyan şef, sevgilisi ile görüntülendi.
Bu sezon 'All Star' formatıyla TV8 ekranlarında olan fenomen yarışma MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Alışveriş yaparken görüntülenen 41 yaşındaki İtalyan şef, basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, “Her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim” demekle yetindi.
ESKİ EŞLER BİR ARADA
Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, Mayıs 2022'de oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya gelmişti. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.
Ünlü şef, Instagram'da yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü. Bugün Zeno'nun doğum günü" notunu düşmüştü.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Alışveriş yaparken görüntülenen 41 yaşındaki İtalyan şef, basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, “Her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim” demekle yetindi.
ESKİ EŞLER BİR ARADA
Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, Mayıs 2022'de oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya gelmişti. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.
Ünlü şef, Instagram'da yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü. Bugün Zeno'nun doğum günü" notunu düşmüştü.