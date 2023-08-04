Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı!

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin Aslı'sı olarak ünlenen Pelin Karahan, ailesiyle birlikte yaz aylarını geçirdiği Bodrum'daki evinin manzarasını sosyal medyada yayınladı.

2014 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı.Tatiline devam eden ünlü oyuncu, evinin balkonunda çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Karahan, muhteşem Bodrum manzarasına, "Evim" yazıp kalp emojisi koydu.