Tanyeli'nin son hali...

Ünlü oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu olmuştu.Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı.Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.Geçtiğimiz haftalarda saçlarına veda eden Tanyeli, şimdi ise enerji toplamak için çıktığı tatilde son halini yayınladı.Hem tedavi gören hem de tatil yapan Tanyeli, son halini Instagram sayfasından yayınladı.