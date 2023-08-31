Sinem Kobal'dan kızıyla ilk paylaşım!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü. İki çocuk sonrası yeniden gecelerde de boy göstermeye başlayan Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor."KENAN ÇOK İYİ BİR BABA"Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" demişti."ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM""Anneliği keşfediyorum" diyen Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" demişti.İLK PAYLAŞIMGeçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu, fotoğrafa "Günaydın" notunu düştü. Kobal'ın gönderisine sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.