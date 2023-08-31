Sinem Kobal'dan kızıyla ilk paylaşım!
Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı olmuştu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ikiliden Sinem Kobal, kural bozarak, minik Leyla'nın fotoğrafını paylaştı.
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü. İki çocuk sonrası yeniden gecelerde de boy göstermeye başlayan Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor.
"KENAN ÇOK İYİ BİR BABA"
Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" demişti.
"ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM"
"Anneliği keşfediyorum" diyen Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" demişti.
İLK PAYLAŞIM
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu, fotoğrafa "Günaydın" notunu düştü. Kobal'ın gönderisine sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
"KENAN ÇOK İYİ BİR BABA"
Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" demişti.
"ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM"
"Anneliği keşfediyorum" diyen Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" demişti.
İLK PAYLAŞIM
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu, fotoğrafa "Günaydın" notunu düştü. Kobal'ın gönderisine sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.