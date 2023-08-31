Müge Boz'un alışveriş stili...

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da nikâh masasına oturan, aynı yıl Vina adını verdikleri kızının doğumu ile ilk kez anne olma sevinci yaşayan oyuncu Müge Boz, önceki gün eşi ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkıp, bir süre mağazaları dolaşan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, daha sonra bir mekanda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.Zorlu AVM'de ele ele alışveriş yapan ve neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ikiliden Müge Boz'un şık ve renkli tarzı dikkatlerden kaçmadı.