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Mehmet Esen'in acı günü!

Oyuncu Mehmet Esen'in bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve yatağa mahkum kalan annesi Suzan Esen, yaşama veda etti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 31.08.2023 - 09:47 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve 'Menajerimi Ara' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Mehmet Esen'in annesi Suzan Esen hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Esen, 'Canım annemi bugün 30 Ağustos'ta kaybettik. 1 Eylül Cuma günü Burgazada'da toprağa vereceğiz' mesajını paylaştı.

Esen'in paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları geldi.

'ZAMAN BÖYLE OYUNLAR OYNUYOR BİZE'

2021 yılında kolu kırılan Suzan Esen yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatağa mahkum kalmıştı. Oyuncu, annesinin durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Annem yaklaşık beş haftadır, kolunu kırdıktan sonra yatağa bağımlı oldu. Bir ay bakıcı yatakta baktı. Şimdi iyi bir bakıcı bulana kadar görevi ben üstlendim. Birbirimize söz verdik yeniden ayağa kalkacak, yılmayacağız. Küçükken annem bizi yıkadıktan sonra abimle büyüklerimizin ellerini öperdik. Bugün annemi yıkadım. Başını kurularken birden tutup benim elimi öptü. Nasıl karmakarışık bir duygu, anlatamam. Zaman böyle oyunlar oynuyor bize.

Mehmet Esen'in acı günü!
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