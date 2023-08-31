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Demet Özdemir'e İtalya'dan ödül!

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 2 Eylül’de 21’incisi düzenlenecek olan Kineo Ödül Töreni’nde Demet Özdemir, 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü layık görüldü.

Ekleme: 31.08.2023 - 01:20 Güncelleme: 31.08.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir, İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulmuş ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni’ne, Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almak üzere davet edildi.

İzleyiciler ve jüri tarafından belirlenen tek ödül olma özelliği taşıyan Kineo Ödül Töreni'nde geçtiğimiz iki yıl Oliver Stone, Mads Mikkelsen, Siena Miller ve Olga Kurylenko gibi isimler ödüllendirilmişti.

Demet Özdemir'e İtalya'dan ödül!

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