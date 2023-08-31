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Demet Akalın sinirlendi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir takipçisinin eşi Okan Kurt hakkında söylediklerine cevap verdi.

Ekleme: 31.08.2023 - 09:20 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyanın en aktif ünlülerinden biri olan Demet Akalın, geçtiğimiz gün Instagram heabından yine dikkat çeken bir kare yayınlamıştı.

"Hayırlı olsun diyelim mi?"

Levent’te bulunan Acun Medya ofisinde Acun Ilıcalı ile objektif karşısına geçen 51 yaşındaki popçu, nazar boncuğu ve gül emojileri ile birlikte ünlü yapımcı Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u da etiketleyip, "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu düşmüştü.

Şarkıcının, "TV8'de öğleden sonra ekranlara gelecek bir gündüz kuşağı programında izleyiciyle buluşacağı" haberleri çıkmıştı.

Ünlü isim, 'minik' diye seslendiği hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızları Hira'nın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu da sosyal medyada paylaştı. Bir takipçisinin, "Story'ne baktım da maşallah hayatımda 'minik' kadar işsiz güçsüz adam görmedim. Bu saatte bile evde." mesajı dikkat çekti.

"Bakma milletin kocasına"

'İşsiz güçsüz' vurgusunun yer aldığı yoruma kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı, "Bakma hayatım sen de otur evinde. Bakma milletin kocasına" cevabıyla tepkisini gösterdi.

"Yarın iş yerimize bekliyoruz"

Okan Kurt'tan da yanıt gecikmedi. "Hanımefendi işimizi gücümüzü çok merak ettiyseniz, yarın iş yerimizde sizi ve mevcut ise eşinizi ağırlamaktan gurur duyarız. Haset yapmak yok ama" yorumu çok konuşuldu.
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