Çin’de güzellik konuşması yapacak...

Defne Samyeli, araştırma konusu olduğu Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ne giderek, güzellik konusunda konferans verecek.

Defne Samyeli, (51) Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde araştırma konusu oldu. Genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak, yapılan araştırmada, Türkiye’den de sanatçıyı inceledikleri öğrenildi. Eğitim kurumunun daveti üzerine önümüzdeki haftalarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli, genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.



Yaklaşık 4 bin kişiye güzellik konusunda konferans verecek olan Samyeli, “Cilt sağlığı ve güzelliği benim çocuk yaşlarımdan bu yana hayatımın bir parçası. Cilt, öyle tek bir rutinle anlatılacak bir konu değil. Ama zihin-beden ilişkisi, hareket, beslenme, yaşam tarzı ve mantaliteyle bütünsel bir yaklaşım. Gerçekten mucizevi olarak adlandırılabilecek sonuçlara neden oluyor” diye konuştu.