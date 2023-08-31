Bekir Aksoy motosikletiyle görüntülendi

Bekir Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Ben motosikleti çok severim, bu da benim emektarım gibi yıllardır kullanırım" açıklamasında bulundu.

Bekir Aksoy 2019'da Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenmiş, Mart 2020'de oğlu Asil'i kucağına almıştı.'Çiçek Taksi', 'Doktorlar' ve 'Türk Malı' gibi başarılı yapımlarda rol alan Bekir Aksoy, tüm vaktini ailesiyle geçirmeyi seviyor.Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yaz gayet güzel geçti, birkaç işim için dışarı çıkmıştım, şimdi de eve geçiyorum" dedi.Muhabirlerin "Motosikletiniz yeni mi?" sorusuna oyuncu "Hiç yeni olur mu? Ben motosikleti çok severim, bu da benim emektarım gibi yıllardır kullanırım" diyerek cevap verdi. Oyuncu daha sonra kaskını takıp motosikletine binerek evinin yolunu tuttu.