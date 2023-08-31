Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Uyandırıldı...

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yaşanan kaza, cemiyet hayatını derinden sarstı.Tatilde zodyak botla kaza geçiren iş adamı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'da tedavileri devam ediyor.Ünlülerin akın akın geldiği ve gözlerin son sağlık durumlarına çevrildiği çiftten haber geldi.Patronlar Dünyası'nın aktarımına göre; hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı.Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın, 48 saat uyutulmasına karar verildi.Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.Ne olmuştu?Çift, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Leros Adası açıklarında tekneleri ile tatil yaptı.24 Ağustos'ta burada akşam yemeği için zodyak botla restorana giden çift, kayalıklara çarparak kaza yaptı.İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi.Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Bu süreçte gözler, hastaneden gelecek açıklamalara çevrildi.Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişeler başladı.Durumu stabil olan ve dalağı alınan iş adamının kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler aldığı öğrenildi.