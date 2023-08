Yasemin Şefkatli'den 'tüp bebek' açıklaması!

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.Geçtiğimiz ay Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."YAZI BÖYLE GEÇİRMEK İSTEMEZDİ"İdo Tatlıses, bebek müjdesini babasının duyurmasının ardından Magazin D haber Müdürü Asiye Acar'a konuşarak; "Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi. İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah" demişti.'TÜP BEBEK' AÇIKLAMASI!Tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilen Yasemin Şefkatli, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Serum alırken çektiği bir fotoğrafı 530 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum.