Ünlü çift akşam yürüyüşünde...
Son olarak 'Yüz Yıllık Mucize' dizisinde rol alan Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Bebek sahilinde akşam yürüyüşüne çıkan Birkan Sokullu ile dört yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak, yaklaşık 10 km. yürüdü.
Karşısında basın mensuplarını gören oyuncu, "İyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar" dedikten sonra sevgilisiyle beraber yürüyüşe devam etti.
Karşısında basın mensuplarını gören oyuncu, "İyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar" dedikten sonra sevgilisiyle beraber yürüyüşe devam etti.