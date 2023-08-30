Parasını set çalışanlarına dağıttı

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karakteri ile büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran yeni sezonda kadroda yer almayacak. Onur Seyit Yaran'dan Kardeşlerim'den ayrılmadan önce alkış toplayan bir hareket geldi.

ATV'de 3 sezondur ekrana getirilen ve büyük beğeniyle takip edilen Kardeşlerim dizisinden Doruk karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran kadroya veda eden isim oldu. Kardeşlerim'den ayrıldığı için hayranlarını üzen Onur Seyit Yaran'dan alkış toplayan hareket geldi.



Haberler.com'a göre; "Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.



Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran'ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.