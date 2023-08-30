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Melis Sezen DNA sonucunu bekliyor

Kenan Doğulu'nun konserine gelen Melis Sezen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl, ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye etmişti. Ünlü oyuncuya DNA testi sonucu soruldu.

Ekleme: 30.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü ismi bu özel gününde birçok sanatçı dostu yalnız bırakmadı. Konsere gelen ünlü isimlerden Melis Sezen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'TATİL GÜZEL GEÇTİ'

Oyuncu 'Tatil güzel geçti. Bu sene ilk defa tatilde yanabildim. Onun haricinde yeni projelerle ilgili görüşmelerim devam ediyor. Umarım güzel bir işle ekranlarda olurum' dedi.

SEVGİLİSİ DNA KİTİ HEDİYE ETMİŞTİ

İş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşayan Melis Sezen geçtiğimiz doğum gününde sevgilisinden ilginç bir hediye almıştı. Bingöl, sevgilisi Sezen'e ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye etmişti.

SONUCUNU BEKLİYOR

Muhabirlerin 'Sonuçlar geldi mi?' sorusuna oyuncu gülerek 'Hayır' yanıtını verdi.
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