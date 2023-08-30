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CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

CZN Burak olarak bilinen ünlü şef Burak Özdemir, 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'ı ziyaret etti. Birlikte fotoğraf ve video paylaşan ikiliden Duymaz, CZN Burak'a teşekkür etti.

Ekleme: 30.08.2023 - 01:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Hatay’ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen ve ayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen 19 yaşındaki Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Taha Duymaz’ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz bir süre sonra oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar vermiş, oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz’ı haberi olmadan Taha Duymaz’ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yüklemişti.

CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

Bu videonun çok beğeni ve takdir almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istemişti. Depremde üç çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla çok konuşulmuştu.

CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

CZN BURAK'TAN ZİYARET

Depremin ardından Taha Duymaz'ın enkaz altından çıkarılması için büyük çaba harcayan ünlü şef Burak Özdemir (CZN Burak), Meryem Duymaz'ı ziyaret etti.

Birlikte yemek yapan ikiliden CZN Burak, Duymaz ile çekilen videosunu 53 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından; "Sizce CZN farkıyla Meryem Duymaz annemle yaptığımız yemeğin ismini bilen var mı?" notuyla paylaştı.

CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

"HEP YANIMIZDA OLDUN"

Duymaz, ünlü şefin binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine; "Bu zamana kadar hep yanınızda oldun. Rabbim senden razı olsun. Sen evimize, köyümüze neşe getirdin. Rabbim senin gibi evladın yolunu bahtını açık etsin. Köyümüz seni çok seviyor" yorumunu yaptı.

CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

Ardından kendi hesabından CZN Burak ile fotoğrafını paylaşan anne Duymaz, "Can oğul… Rabbim senden razı olsun. Evimize gelerek bizim yüzümüzü güldürdün. Rabbim de senin yüzünü hep güldürsün. Bizi bırakmadın" diye yazdı.

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