  • USD: 26,58 - 26,62
  • EURO: 28,73 - 28,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ata Demirer son halini paylaştı!

Günden güne eriyen Ata Demirer'in son hali dikkat çekti. Ayvalık Cunda gezisinde çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşan 51 yaşındaki komedyenin zayıflama yöntemi de merak konusu oldu. Ata Demirer'in bambaşka bir görüntüye kavuşmasını sağlayan diyetin ayrıntıları yenbiden gündem oldu.

Ekleme: 30.08.2023 - 01:53 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabından Cunda Adası'nda çekilen fotoğraflarına yer verdi. Oyuncunun tatil pozlarına 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Demirer'in son halini görenler, komdyenin zayıflama yöntemini merak etti. Mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının sözleriyle büyük şakınlık yaşayan ünlü isim, zayıflama sırrını paylaşmıştı.

Ata Demirer son halini paylaştı!

'4.5 AYDA 22 KİLO GİTTİ'

Ata Demirer, geçtiğimiz ocak ayında konuk olduğunu programda, '22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım' demişti.

Ata Demirer son halini paylaştı!

Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun?' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim.

Ata Demirer son halini paylaştı!

'BİRAZ ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERİYORUM'

Nisan 2022'de ise YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Demirer, mide Ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirmişti.

Ata Demirer son halini paylaştı!

'Saçma sapan şeyler söylemişler' diyen ünlü isim, '50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben' ifadelerini kullanmıştı.

Ata Demirer son halini paylaştı!


Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Millet İttifakı dağıldı! İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacak
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!
Anucurlar suç örgütü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! Masada hangi konular olacak?
Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!
ABB'den metrolarda 'dev' hizmet: Tutacaklara burç yorumları eklendi
İstanbul'da barajlar alarm veriyor İSKİ'nin su boruları patlıyor: Su seviyesi tehlike sınırını geçti kesintiler kapıda
İsveçli editör açık açık söyledi: Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: PKK detayı…
Muhalif kafa değişmiyor: CHP yandaşı sözde gazetecilerden AK Parti seçmenine hakaret
CHP'li belediyeden ağaç katliamı! Zeytin ağaçlarının yerine lüks villalar dikiliyor: Sözde çevreciler sessiz
Dünya basını Erdoğan'ı işaret etti: Hayati önem taşıyor, devreye girdi...
Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı
İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ateş püskürdü: Fiyasko!
AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor'
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler