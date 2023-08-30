Ata Demirer son halini paylaştı!

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabından Cunda Adası'nda çekilen fotoğraflarına yer verdi. Oyuncunun tatil pozlarına 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.Demirer'in son halini görenler, komdyenin zayıflama yöntemini merak etti. Mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının sözleriyle büyük şakınlık yaşayan ünlü isim, zayıflama sırrını paylaşmıştı.'4.5 AYDA 22 KİLO GİTTİ'Ata Demirer, geçtiğimiz ocak ayında konuk olduğunu programda, '22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım' demişti.Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun?' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim.'BİRAZ ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERİYORUM'Nisan 2022'de ise YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Demirer, mide Ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirmişti.'Saçma sapan şeyler söylemişler' diyen ünlü isim, '50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben' ifadelerini kullanmıştı.