Ajda Pekkan'dan o diziye ziyaret

İzmir Foça’nın muhteşem atmosferinde çekimleri devam eden Dönence’nin sıkı takipçisi olduğu ortaya çıkan Ajda Pekkan, dizi ekibiyle bir araya gelip, sohbet etti.Usta sanatçı, sohbetin ardından oyuncular Emre Kınay ve Caner Topçu, yönetmen Serdar Gözelekli ve yapımcı Erhan Özkan ile fotoğraf çektirdi.Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de; Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali ve Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.